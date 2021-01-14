الحوثيون: نرفض مساعي إدارة ترامب في تصنيف أنصار الله «جماعة إرهابية»

رفض المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين في اليمن (أعلى سلطة تنفيذية للحوثيين)، اليوم الأربعاء، مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيف "المكون اليمني أنصار الله جماعة إرهابية".

وقال المجلس في بيان صحفي:" أنصارالله مكون وطني يمني كبير يلتف حوله كل أحرار الشعب اليمني في معركة السيادة والاستقلال ضد العدوان (التحالف العربي) والحصار الذي أعلن من واشنطن".

واعتبر المجلس هذه الخطوة "مفلسه للإدارة الأمريكية التي تعيش لحظاتها الأخيرة، وتعبر عن تخبط وفشل السياسة الأمريكية في المنطقة بشكل عام".

وحذر المجلس من خطورة المضي في هذا التوجه، لافتا إلى أن "تداعياته لن تطال الجانب الإنساني في اليمن فحسب بل ستؤثر أيضاً على العملية السياسية".

واعتبر المجلس، توقيت هذا التوجه الأمريكي الذي وصفه بـ" المتهور"،" ترجمة لصفقة مقبوضة الثمن مع دول العدوان (التحالف العربي) لإشباع رغباتها هي ومرتزقتها في إطالة أمد العدوان".

وأشاد المجلس، بالمواقف المحلية والخارجية "لا سيما" الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي أعربت عن قلقها إزاء الخطوة الأمريكية.