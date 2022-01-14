تنطلق غدا السبت، أولى حلقات الحكاية الثامنة من الموسم الرابع لمسلسل "نصيبي وقسمتك" التي تحمل اسم "واللي ما يشتري يتفرج" عبر شاشة قناة ON.

الحكاية بطولة: بسمة، وإيهاب فهمي، ومحمد علي رزق، وهبة عبد الغني، وندا عادل، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

مسلسل "نصيبي وقسمتك" دراما اجتماعية مستوحاة من قصص حقيقة، طرح منه ثلاثة أجزاء، ويعرض حاليا جزأه الرابع، الذي ضم سبع حكايات حتى الآن، وهم: "النظارة البيضاء"، و"غرام بانتظام"، و"أوضة وصالة"، و"حلوة اللقطة"، و"تاج راسنا بابا"، و"أنسى روحي وياك"، و"اعمل نفسك ميت".