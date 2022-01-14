 غدا.. عرض حكاية «واللي ما يشتري يتفرج» من مسلسل نصيبي وقسمتك على شاشة ON - بوابة الشروق
الجمعة 14 يناير 2022 9:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

غدا.. عرض حكاية «واللي ما يشتري يتفرج» من مسلسل نصيبي وقسمتك على شاشة ON

إسراء زكريا
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 9:37 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 9:37 م

تنطلق غدا السبت، أولى حلقات الحكاية الثامنة من الموسم الرابع لمسلسل "نصيبي وقسمتك" التي تحمل اسم "واللي ما يشتري يتفرج" عبر شاشة قناة ON.

الحكاية بطولة: بسمة، وإيهاب فهمي، ومحمد علي رزق، وهبة عبد الغني، وندا عادل، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

مسلسل "نصيبي وقسمتك" دراما اجتماعية مستوحاة من قصص حقيقة، طرح منه ثلاثة أجزاء، ويعرض حاليا جزأه الرابع، الذي ضم سبع حكايات حتى الآن، وهم: "النظارة البيضاء"، و"غرام بانتظام"، و"أوضة وصالة"، و"حلوة اللقطة"، و"تاج راسنا بابا"، و"أنسى روحي وياك"، و"اعمل نفسك ميت".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك