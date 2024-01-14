بغداد وأربيل تتفقان على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق

اتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، على حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار والتفاهم ووفق الدستور.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم، استقبل في مقر إقامته رئيس إقليم كردستان بحضور عدد من النواب؛ لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع السياسي والأمني في العراق".

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا المهمة، والعلاقة بين بغداد وأربيل، والتأكيد على أهمية حل الملفات العالقة بينهما عن طريق الحوار والتفاهم ووفقا للدستور، إضافة لمناقشة التطورات على الصعيد الإقليمي وضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد، والتعاون من أجل تحقيق مصالح وتطلعات مختلف مكونات الشعب العراقي.