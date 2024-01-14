انطلاق فعاليات برنامج وعي لإعداد مدربين TOT من موظفي الوحدات المحلية بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، إشارة البدء لانطلاق البرنامج التدريبي "وعي" لإعداد مدربين "TOT"، من موظفى الوحدات المحلية والقروية، وذلك بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP" تحت مسمى "إدارة محلية مستدامة".



من جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد للمحافظ، أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار أربعة أيام، ويستهدف تدريب 27 موظفًا من المجموعة الثانية من موظفي الوحدات المحلية بـ 5 قرى هي "وادي الصعايدة والطوناب بمركز إدفو، وبلانة والمالكي بمركز نصر النوبة، وقرية العتمور قبلي بمركز كوم أمبو".



وأشار السكرتير العام، إلى أنه بنهاية التدريب سيصبح لدى المحافظة كوادر من موظفي المحليات بالقرى قادرين على نشر أهداف برنامج وعي، والتي من أهمها مهارات الإنصات وتنظيم الأسرة والعناية بصحة الأم والطفل، وأيضاً التوعية بجهود الدولة لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، وختان الإناث، علاوة على نشر وتطبيق مخرجات التدريب بمختلف الوحدات القروية، لافتًا إلى أنه يتم متابعة تنفيذ أهداف البرنامج من خلال وحدة حياة كريمة بالمحافظة.



كما كشف السكرتير العام المساعد، أنه في إطار دعم برنامج الأغذية العالمي للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، سينظم وفد متخصص يضم الدكتورة رباب يحيى ممثل وزارة التنمية المحلية، والدكتورة ليلى أحمد ممثل (WFP)، جولات ميدانية على مدار يومين؛ لبحث وتفقد احتياجات مجمعات الخدمات بقرى "إقليت والكاجوج وسلوا بحري بمركز كوم أمبو"، وذلك لدعم تلك المجمعات بالأجهزة وغيرها من المستلزمات التكنولوجية اللازمة لتقديم الخدمات المعنية للمواطنين والأهالي بالشكل المطلوب.