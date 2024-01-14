وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ثلاثة فلسطينيين، بينهم فتى، استشهدوا في حوادث عنف في الضفة الغربية اليوم الأحد.



وقالت الوزارة إن فتى يبلغ من العمر 14 عاما في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، استشهد متأثرا بإصابته برصاص في الصدر خلال عملية عسكرية إسرائيلية في أريحا. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحقيق في هذا النبأ.



وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إلى استهداف قوات الاحتلال المواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم، حيث تم نقل الفتى إلى مستشفى أريحا الحكومي.



وفي حادث آخر بالقرب من الخليل، قال الجيش الإسرائيلي إن سائقا فلسطينيا اقتحم بسيارة منطقة يحاصرها الجيش، وتعرض الجنود الذين طاردوا السيارة لإطلاق نار، ورد الجنود بإطلاق النار و"قتلوا اثنين" من ركاب السيارة.



وذكر بيان للجيش أنه "تم العثور على البندقية التي استخدمها الإرهابيون، وبلطة وذخيرة في مكان الحادث." وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشخصين.



كان الوضع في الضفة الغربية قد تدهور بشكل كبير منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه منذ ذلك الحين، استشهد 336 فلسطينيا في الضفة الغربية وحدها، وفي العام الماضي بأكمله، استشهد 502 فلسطينيا إما في عمليات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أو في مواجهات، أو خلال ما قاموا به من هجمات.