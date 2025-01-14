الخارجية القطرية: وصلنا للمراحل النهائية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الوصول إلى المراحل النهائية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن «المحادثات الجارية في الدوحة مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة».

ورفض خلال إحاطته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، الكشف عن تفاصيل الاتفاق، مؤكدًا في الوقت نفسه، تسليم مسودات الاتفاق إلى الطرفين.

وأشار إلى تجاوز العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، معقبًا: «نحن اليوم في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، ونترقب أن يكون الإعلان عنه قريبا».

وأوضح أن «المحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية»، منوهًا أن «هناك تفاصيل عالقة بين طرفي المفاوضات تتعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».

وتوقع أن يبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بعد وقت قصير جدًا من التوصل إلى اتفاق، مثمنًا جهود إدارتي بايدن وترامب اللتين عملتا جاهدتين لضمان تحقيقه.

وأكد موقف بلاده الثابت بإنهاء الاحتلال في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، وأن يكون القرار فلسطينيا.

ولفت إلى أن «الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة ملتزمون بكل ما يؤدي إلى نجاح الاتفاق»، معربًا عن تفاؤله بعد إزالة القضايا العالقة الرئيسية التي كانت تعوق الاتفاق في السابق.