قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الجدل الذي يثار في مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر أمرًا ثريًّا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الثلاثاء، أنّ ما يحدث هو جدل قانوني محترم، موضحًا أنه كانت لديه تحفظات على مشروع القانون.

ولفت إلى أن بعضًا من هذه التحفظات يثيرها النواب خلال المناقشات، كما تثار نقاط أخرى ترد عليها الحكومة بشكل عاقل جدًا، موضحًا أنه متفاءل بأن مشروع القانون قد يكون بشكل أفضل عند الانتهاء منه.

ونوه بهاء الدين، بأن المدد المقترحة للحبس الاحتياطي الواردة في مشروع القانون لا تزال طويلة جدًا وبحاجة إلى تضييقها بعض الشيء - وفق تعبيره.

كما اعترض على أن مشروع القانون ينص على إمكانية مراقبة الهواتف والاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي 30 يومًا لمدة (مفتوحة) دون قصرها على مدة واحدة أو مدتين كما أثير من قِبل بعض النواب، وقوبل بالرفض.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن الكثير من المواد التي تتعلق بالحريات وبحضور المحامين مع المتهمين في التحقيق وكذلك سلطات النيابة العامة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المناقشات تتسم بالجدية والثراء.