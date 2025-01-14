تراجع محلوظ لأسعار الذهب العالمي بعد 4 جلسات من الارتفاع المطرد

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم الاثنين منهية 4 جلسات من الارتفاع المطرد، مع تزايد المخاوف من إبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة، في ضوء بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة في الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه فإن المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط وتهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم على الواردات الأمريكية حد من تراجع المعدن الأصفر.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار اليوم إلى 18ر110 نقطة في التعاملات الأوروبية، قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه مع تقدم التعاملات ليسجل 82ر109 نقطة بزيادة نسبتها 15ر0% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضية.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 35 دولار أي بنسبة 29ر1% إلى 50ر2673 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي. وتراجع سعر الفضة بمقدار دولار واحد أي بنسبة 2ر3% إلى 091ر30 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي بعد سبع جلسات من الارتفاع المستمر.

في المقابل ارتفع سعر النحاس بمقدار 0180ر0 دولار أي بنسبة 42ر0% إلى 2925ر4 دولار للرطل تسليم الشهر الحالي.

ويترقب المستثمرون بيانات تضخم أسعار المستهلك الأمريكية المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، لرصد مؤشرات إضافية على اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.