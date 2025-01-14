الداخلية تضبط 6 عصابات ارتكتبت 42 جريمة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 6 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة، ضمت 21 متهمًا ارتكبوا 42 حادثًا وجريمة متنوعة.

وذكرت الداخلية أن الحملات الأمنية أن حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية نجحت أيضا في ضبط 159 قطعة سلاح ناري بحوزة 141 متهما.

وشملت مضبوطات السلاح 9 بنادق آلية، و18 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و126 فردا محليا، و223 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزائن متنوعة، و228 قطعة سلاح أبيض.

وضبطت الأجهزة الأمنية 377 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 369 كيلو مخدرات، و260 أمبولا مخدرا، و8187 قرصا مخدرا.

وتضمنت الحملات ضبط 29 متهما هاربا، و19 متهما بالبلطجة، و326 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية، فيما نفذت 85 ألفا و663 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 62 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.