استوديوهات هوليوود تتبرع بالملايين لصالح جهود الإغاثة من حرائق لوس أنجلوس

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تعهدت استوديوهات هوليوود الكبرى بتقديم ملايين الدولارات لدعم عمال الإنقاذ ومنظمات الإغاثة التي تقدم العون والإغاثة في حالات الكوارث للمتضررين من حرائق الغابات في لوس أنجليس.

وقالت أمازون وكومكاست ونتفليكس، كل على حدة، يوم الاثنين، إنها ستتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار.

وكانت شركة والت ديزني أعلنت عن تبرع بقيمة 15 مليون دولار يوم الجمعة الماضية.

وقالت مجلتا فارايتي وهوليوود ريبورتر في لوس أنجليس إن مجموعة وارنر براذرز ديسكفري، وعدت أيضا بتقديم مبلغ 15 مليون دولار ، فيما تعهدت سوني اليابانية، التي تتواجد بشكل كبير في المدينة ، بتقديم مبلغ 5 ملايين دولار.

وستذهب الأموال إلى مجموعة متنوعة من المنظمات والهيئات ، من إدارة الإطفاء في كاليفورنيا إلى الصليب الأحمر.

وقالت شركة أمازون في بيان إنها عرضت أيضا إعارة طائرات مسيرة مملوكة للشركة لخدمات الاستجابة الأولية، إضافة إلى التبرع بالطعام وأسرة الأطفال ومواد النظافة.

كما أعلنت معظم الشركات أنها ستقدم الدعم المالي واللوجستي للموظفين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرائق.



