فاز صانع محتوى بريطاني بجائزة قدرها مليون دولار أمريكي في قمة "المليار متابع" التي نظمتها مدينة دبي الإماراتية والتي اختتمت فعالياتها مساء الاثنين.

وكرمت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، صانع المحتوى البريطاني سايمون سكويب، بالجائزة التي تعد الأكبر والأغلى عالميا لصناع المحتوى الهادف.

وقالت اللجنة المنظمة للجائزة في بيان تلقته وكالة الانباء الالمانية (د ب أ): إن الجائزة تهدف إلى تحفيز صناع المحتوى على أن يقدموا محتوى يترك بصمة إيجابية، ويغير المجتمعات نحو الأفضل، ويصنع أجيالاً قادرة على بناء مستقبل مشرق، ويسهم في التأثير في صناعة العقول وتعزيز التراحم والتعاطف بين البشر".

وفاز سايمون سكويب، بالجائزة تقديراً لجهوده في تسخير محتواه لمساعدة الناس في تحقيق أحلامهم، موضحاً أن الإرادة القوية يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً، في حياة الآخرين.

ويركز سايمون، على تحفيز قادة المستقبل ودعم المشاريع الاجتماعية التي تعالج القضايا العالمية، وتحظى حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بمتابعة أكثر من 9 ملايين شخص.

وسايمون هو رائد أعمال، أسس أول شركة في مجال البستنة بعد تركه المدرسة في سن الـ15، قبل أن ينتقل إلى الصين لتطوير أعماله، حيث أسس منصة "هيلب بانك" الإلكترونية التي تقدم استشارات تجارية مجانية، وتساعد الناس على تعلم كيفية بدء الأعمال التجارية وتحقيق الأرباح.

وتم اختيار سايمون سكويب، من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء ومؤثرين عالميين، وهم صناع المحتوى أحمد الغندور، وبراجاكتا كولي، وزاكري ديرينيوسك، وأمين إمنير وحسن سليمان المعروف بـ "أبو فلة".

وكانت "قمة المليار متابع"، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات للعام الثالث، قد استقبلت أكثر من 16 ألف مشاركة من صناع محتوى من 190 دولة، خلال 3 أسابيع مع اشتراط أن يكون المحتوى مبتكراً وأصليا وغير منقول من مصادر أخرى ومتخصصاً في موضوع محدد، وأن يتوافق مع معايير منصات التواصل الاجتماعي ويحقق تأثيراً إيجابياً في المجتمع.

وأكدت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، أن جائزة "قمة المليار متابع" تجسد التزام دولة الإمارات، بتوفير بيئة مناسبة للمبدعين والمبتكرين ودعم صناع المحتوى وتمكينهم من إيصال رسائلهم الملهمة إلى العالم.

وأضافت: "تلعب صناعة المحتوى الهادف دوراً حيوياً في التأثير الإيجابي في المجتمعات وتحفيز التفكير الإبداعي، ونحن فخورون باحتضان المبادرات المبتكرة التي تشجّع صناع المحتوى من مختلف التخصصات على تقديم أفكار نوعية تسهم في خدمة الإنسانية وإحداث فرق حقيقي ودائم في حياة الأفراد والمجتمعات حول العالم".