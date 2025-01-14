 وزير الخارجية: حريصون على تدفق مئات شاحنات المساعدات يوميا إلى غزة بمجرد فتح معبر رفح - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2025 2:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية: حريصون على تدفق مئات شاحنات المساعدات يوميا إلى غزة بمجرد فتح معبر رفح

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 2:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 2:27 م

قال السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تعمل بجدية لسرعة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة؛ يضمن النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللوكسمبرجي، اليوم الثلاثاء، أن مصر استشرفت إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، خلال تنظيمها لمؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح أن مصر تعد العدة منذ هذا التاريخ، وتعمل على تعبئة كل الموارد العالمية والدولية؛ لحشد كميات هائلة من المساعدات الإنسانية والطبية، وضمان تدفقها بكميات هائلة للاستجابة للاحتياجات الملحة لأهل غزة.

وأكمل: «هناك أموال تم الإعلان عنها خلال المؤتمر سيتم استخدامها بمجرد توافر الظروف على الأرض لفتح معبر رفح بشكل كامل، وآمالنا كبيرة بتدفق مئات الشاحنات يوميًا للاستجابة للأوضاع الكارثية في القطاع».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك