وزير الخارجية: حريصون على تدفق مئات شاحنات المساعدات يوميا إلى غزة بمجرد فتح معبر رفح

قال السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تعمل بجدية لسرعة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة؛ يضمن النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللوكسمبرجي، اليوم الثلاثاء، أن مصر استشرفت إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، خلال تنظيمها لمؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح أن مصر تعد العدة منذ هذا التاريخ، وتعمل على تعبئة كل الموارد العالمية والدولية؛ لحشد كميات هائلة من المساعدات الإنسانية والطبية، وضمان تدفقها بكميات هائلة للاستجابة للاحتياجات الملحة لأهل غزة.

وأكمل: «هناك أموال تم الإعلان عنها خلال المؤتمر سيتم استخدامها بمجرد توافر الظروف على الأرض لفتح معبر رفح بشكل كامل، وآمالنا كبيرة بتدفق مئات الشاحنات يوميًا للاستجابة للأوضاع الكارثية في القطاع».