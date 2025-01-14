شاب يتخلص من حياته بالقفز من الطابق السابع في الهرم

أقدم شاب على التخلص من حياته بالقفز من شرفة شقته بالطابق السابع، لمروره بأزمه نفسية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط شخص من شرفة شقة بمنطقة الهرم، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن طالب، 23 سنة، تخلص من حياته بالقفز من شرفة شقته بالطابق السابع، لمروره بأزمة نفسية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشكلات نفسية أو رغبة فى الانتحار، وأبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 0220816831_ 08008880700 ، طول اليوم.