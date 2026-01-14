متظاهرون يزيلون العلم الإيراني بسفارة طهران في برلين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء، إن رجلين أزالا علم إيراني داخل مجمع السفارة الإيرانية في برلين.

وقعت الحادثة مساء أمس الثلاثاء، عندما اقتربت مجموعة من المتظاهرين تلوح بالأعلام الإيرانية القديمة بشكل متكرر من السفارة الكائنة في جنوب غرب برلين.

وقالت الشرطة إنه في الساعة 11 مساء تقريبا (2200 بتوقيت جرينتش) قام المتظاهرون بتشتيت انتباه حرس الأمن التابع للسفارة، ما سمح لرجلين بتسلق السياج.

وذكر متحدث باسم الشرطة إنه بعد انتزاع العلم الإيراني من على الصارية، حاولا وضع علمين إيرانيين تاريخيين ولكنهما لم يتمكنا من ذلك.

واضطر حراس الأمن استخدام رذاذ الفلفل لإجبارهما على مغادرة المجمع. واحتجزت السلطات الرجلين اللذين يبلغان 28 و33 عاما من العمر، خارج المجمع.

وقال المتحدث إن الشرطة فتحت تحقيقات مع 6 أشخاص للاشتباه في إلحاقهم أضرار بالمتتلكات والتعدي وتدنيس الأعلام والرموز الوطنية.

وجرى تنظيم مظاهرات تضامنا مع الاحتجاجات الحاشدة التي تجوب إيران عبر أوروبا في الأيام الأخيرة.

وتحول ما بدأ على أنه مظاهرات احتجاجا على المشاكل الاقتصادية إلى أسوأ اضطراب شهدته البلاد خلال سنوات، فيما ترد قوات الأمن بحملة إجراءات صارمة وحشية على المظاهرات المناهضة للحكومة.

وبحسب جماعة هينجاو الحقوقية، قُتل أكثر من 2500 شخص منذ المظاهرات التي اندلعت في أواخر ديسمبر.