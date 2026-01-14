بوتين يبحث مع الرئيس البرازيلي التطورات في فنزويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، التطورات في فنزويلا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الأربعاء، بحسب بيان للرئاسة الروسية "الكرملين".

وبحسب البيان، أكد الزعيمان توافق نهجهما بشأن حماية سيادة فنزويلا ومصالحها الوطنية.

وذكر أن الجانبين اتفقا على بذل جهود مشتركة لخفض التوتر في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى.

وفي انتهاك للقانون الدولي، شن الجيش الأمريكي في 3 يناير 2026 هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

وفي نيويورك وبأولى جلسات محاكمته التي قوبلت بتنديد دولي واسع، رفض مادورو التهم الموجهة إليه، وبينها "قيادة حكومة فاسدة" و"التعاون مع تجار مخدرات"، واعتبر نفسه "أسير حرب".

فيما تولّت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، في 5 يناير، مهام الرئاسة المؤقتة لفنزويلا بعد أدائها اليمين الدستورية في البرلمان.