سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك عشرات اللاجئين الفلسطنيين، الأربعاء، في وقفة أمام مقر "أونروا" بالعاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجا على تقليص الوكالة الأممية خدماتها.

الوقفة نظمتها "لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" و"اللاجئين الفلسطينيين من سوريا" و"الحراكات الشعبية في المخيمات"، بحسب بيان للمنظمين.

وشارك في الوقفة ممثلون عن الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية واللجان الشعبية وفاعليات من مختلف مخيمات اللاجئين، وفقا للبيان.

وقلصت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خدماتها بلبنان جراء أزمة مالية بعد فرض إسرائيل عقوبات عليها، بادعاء تورط موظفين في الوكالة بهجوم حركة "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

ونفت "أونروا" صحة ادعاء إسرائيل، وشددت الأمم المتحدة على التزام الوكالة بالحياد، وأعلنت حماس آنذاك أن هجومها جاء ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى".

وخلال الوقفة دعا مسئول اللجان الشعبية بتحالف القوى الفلسطينية في لبنان ماهر عويد "أونروا" إلى تحسين خدماتها وتطوير أدائها الإغاثي والصحي والتعليمي.

وشدد على أن اللاجئين يحتاجون إلى المزيد من الخدمات، في ظل أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

عويد تابع أن جميع اللاجئين يرفضون تقليص "أونروا" خدماتها، وتجاهلها المتعمد للهوية الوطنية الفلسطينية وللقضية الفلسطينية، ويؤكدون حاجتهم للخدمات العاجلة.

ثم تحدثت فاطمة الأمين، باسم أهالي الطلاب، عن المناهج الدراسية في مؤسسات "أونروا" التعليمية.

واستنكرت الأمين "الإساءة التي ارتكبتها الأونروا بحق الهوية الوطنية الفلسطينية".

وقالت: "إننا ننتمي لفلسطين، ونرفض حذف الأونروا أي مادة تتعلق بفلسطين أو بهويتنا الوطنية".

ومع بداية العام الدراسي الراهن بدأ في مدارس "أونروا" تدريس كتاب تطبيقي جديد لمادة الجغرافيا للصف السادس لا يتضمن اسم فلسطين على الخريطة، ما اعتُبر إنكارا واضحا للهوية الوطنية.

وحيا الطالب حسن القط، الذي تحدث باسم طلاب مدارس "أونروا"، كل الحراكات الشعبية "التي رفضت ما أقدمت عليه الوكالة من حذف لخريطة فلسطين في المنهاج الدراسي".

وقال خلال الوقفة الاحتجاجية إن "الطلاب الفلسطينيين يقفون مع الأهالي والمجتمع ضد سلوك أونروا"، وجدد التمسك بالقضية الفلسطينية.

ثم تحدثت إيمان سالم، باسم الحراكات النسائية في مخيم عين الحلوة للاجئين، فشددت على "ضرورة تحسين أونروا الخدمات ووقف الاعتداء على المحتوى الوطني الفلسطيني".

وبحسب الأمم المتحدة، يوجد أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيما بلبنان يعتمدون على خدمات "أونروا"، التي أُسست بقرار من الجمعية العامة الأممية عام 1949.

والوكالة مفوضة بتقديم خدمات إغاثية وصحية وتعليمية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني بمناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.