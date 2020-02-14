مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

هنأ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جماهير وأعضاء النادي على التتويج بكأس السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي، 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الغرافة القطري.

وغرد مرتضى عبر حسابى الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» قائلًا:" الزمالك بطلًا للسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الترجي 3-1، مبروك لجماهير وأعضاء نادي الزمالك العظيم".

يذكر أن هذه هى المرة الرابعة التي يتوج فيها الزمالك بكأس السوبر الإفريقي، حيث سبق له التتويج بالبطولة في ثلاث مناسبات على حساب الأهلي، والمقاولون العرب، والوداد المغربي.

وتخلف مرتضى عن السفر لقطر لحضور مباراة السوبر، وسافر بدلًا منه نجليه أحمد وأمير مرتضى، في حين ترأس إسماعيل يوسف بعثة الزمالك.