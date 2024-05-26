أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أيام قليلة من تتويج نادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن هذين الإنجازين الكرويين يؤكدان التطور الملفت للرياضة المصرية على كافة المستويات.

وأشار إلى أن كرة القدم المصرية تعد «مزاج عام» للمواطنين، مشددا أن فوز الأهلي بمثابة «الفرحة الكبرى» التي جاءت استكمالا لحالة البهجة التي عاشتها مصر بعد فوز الزمالك بلقب الكونفدرالية الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الجمهور المصري كان ينتظر بشغف عودة الأفراح إلى استاد القاهرة الدولي مجددًا، منذ فوز المنتخب الأولمبي ببطولة إفريقيا عام 2019، مؤكدا أن الجمهور المصري هو البطل الحقيقي في مباراتي الأهلي والزمالك.

ووجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رسائل التهنيئة «الطيبة» لناديي الزمالك والأهلي .

وقدم اعتذاره لجماهير الكرة عن مستوى تنظيم نهائيات البطولة الإفريقية، قائلا: «بعتذر عن مستوى التنظيم ، لأن الحقوق ليست من اختصاص أي من الناديين، لكنها حقوق الاتحاد الإفريقي وليس بإدارة مصرية، لكن مش عيب نقول إن هذا مش أدائنا، ونعتذر عن هذا الشكل».