الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، كما يسود طقس ليلا وفي الصباح الباكر معتدل على شمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 36 23

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 23

بنها 36 22

دمنهور 35 22

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 36 23

طنطا 35 22

دمياط 30 21

بورسعيد 30 22

الإسماعيلية 36 20

السويس 35 21

العريش 31 19

رفح 30 19

رأس سدر 36 21

نخل 32 17

كاترين 30 13

الطور 33 23

طابا 30 25

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 35 22

العلمين 36 22

مطروح 39 24

السلوم 39 24

سيوة 42 26

رأس غارب 37 28

الغردقة 37 27

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

الشلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 26

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

الوادي الجديد 39 27

أبوسمبل 39 27

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة 42 26

المدينة 42 28

الرياض 43 28

المنامة 39 30

أبوظبي 41 29

الدوحة 45 31

الكويت 43 30

دمشق 30 14

بيروت 25 20

عمان 28 16

القدس 28 16

غزة 27 20

بغداد 39 24

مسقط 36 32

صنعاء 31 15

الخرطوم 43 29

طرابلس 26 18

تونس 28 16

الجزائر 26 16

الرباط 24 15

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 23 12

إسطنبول 23 15

إسلام آباد 41 26

نيودلهي 46 31

جاكرتا 33 25

بكين 28 14

كوالالمبور 33 26

طوكيو 25 20

أثينا 25 17

روما 27 12

باريس 22 12

مدريد 29 15

برلين 25 15

لندن 19 10

مونتريال 25 16

موسكو 25 10

نيويورك 27 17

واشنطن 30 20

نواكشوط 39 24

أديس أبابا 27 14