أحيت النجمة السورية أصالة نصري، حفلًا فنيًا بمناسبة عيد الحب، أمس الخميس، على مسرح الماسة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقالت أصالة في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "سعادة ما بعدها سعادة لما بغني بمصر".



وخلال الحفل، قدمت أصالة، باقة من أغنياتها، من بينها "في قربيك"، "سامحتك كتير"، "كبير الشوق" و"سواها قلبى"، وسط حفاوة كبيرة من الجمهور الذي حضر الحفل، كما نشرت فيديوهات من الحفل عبر "ستوري" حسابها على موقع "انستجرام".



كما أحيت الفنانة أصالة، مؤخرًا، حفلا غنائيا ضمن مهرجان فبراير الكويت. وقدمت خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيها منها "سواها قلبي"، ثم غنت "أبشري يا عين"، "كبير الشوق"، "كتر الله خيرك".