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تعرض أولمبياكوس للخسارة على يد باناثايكوس، (2 – 1)، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري اليوناني.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لـ أولمبياكوس بالدوري اليوناني هذا الموسم بعد مرور 22 جولة.

ولعب أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس حتى الدقيقة 76 من زمن اللقاء، ولم يستطع هز شباك الخصم.

وافتتح خوسيه جونيور التسجيل لصالح باناثايكوس، في الدقيقة 6، ثم أضاف يونس سانكاري الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 73.

وقلص يوسف العربي النتيجة في الدقيقة 82، وسجل هدف أولمبياكوس الوحيد بالمباراة.

وقبل النهاية بلحظات أوسينو با لاعب أولمبياكوس للطرد وذلك عند الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وتوقف رصيد أولمبياكوس عند النقطة 57 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد باناثايكوس عند النقطة 43 في المركز الثالث.