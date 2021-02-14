إصابة أكثر من 100 شخص إثر زلزال قوي ضرب اليابان

أصيب أكثر من 100 شخص في اليابان بعد ما ضرب زلزال بلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر مقاطعة فوكوشيما في وقت متأخر من مساء السبت، حيث شعر سكان العاصمة طوكيو على بعد أكثر من 200 كيلومتر بقوة الزلزال، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء يوشيهيد سوجا، اليوم الأحد.

وأفادت محطة تلفزيونية تابعة لهيئة الإذاعة اليابانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بأن ما لا يقل عن 96 شخصا أصيبوا في محافظتي فوكوشيما ومياجي وفي منطقة كانتو التي تضم طوكيو.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد سجلت قوة الزلزال عند 1ر7 درجة، وأفادت بأن مركزه يقع على بعد 72 كيلومترا شرق إلى شمال شرق بلدة نامي. وزادت السلطات اليابانية في وقت لاحق قوة الزلزال إلى3ر7.

وقالت سلطات الأرصاد الجوية اليابانية أنه لم يكن هناك خطر من حدوث موجات مد ، بعد حدوث الزلزال مساء السبت في الساعة 1108 مساء (1408 بتوقيت جرينتش).

وهدأت مخاوف شركة تيبكو المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي النووية بشأن الأضرار المحتملة للمحطة، التي ضربها زلزال قوي وتسونامي دمر المنطقة قبل 10 سنوات.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن تيبكو مساء السبت أنه لم يتم تسجيل أي نشاط غير عادي في محطة الطاقة الكهربائية.

كما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار لمنشآت أخرى للطاقة النووية والمغلقة حاليا في المنطقة.

ولم ترد تقارير عن أضرار من محطات طاقة نووية أخرى مغلقة حاليا في المنطقة.

وأفادت الأنباء أن مليون أسرة فقدت الكهرباء مؤقتًا بسبب الهزات ، بما في ذلك مئات الآلاف في منطقة طوكيو.

وفي آذار/مارس 2011 ، تعرضت فوكوشيما ومناطق أخرى في شمال شرق البلاد لزلزال قوته 9 درجات أعقبته أمواج تسونامي ، مما أدى إلى أضرار بالغة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية ، فضلا عن وفاة أكثر من 18 ألفا و500 شخص بسبب الفيضانات.