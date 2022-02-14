إيسترن كومباني «بـ 10 لاعبين» يفرض التعادل على الاتحاد في الإسكندرية

حقق الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» تعادلًا مثيرًا أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الإثنين، على ملعب ستاد الإسكندرية، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب أحمد عادل ميسي، الذي كان للحظات «اسم على مسمى» انطلق بالكرة من منتصف الملعب مراوغًا أكثر من لاعب في فريق إيسترن كومباني، قبل ان يسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ازدادت الأمور سوءًا بالنسبة لعلاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومباني بعد طرد المدافع بنيامين أفوتو، في نهاية الشوط الأول بعد تدخل عنيف من الخلف ضد مهاجم الاتحاد السكندري.

على عكس المتوقع شهد الشوط الثاني ظهور هجومي مميز لفريق إيسترن كومباني، رغم النقص العددي، سرعان ما تترجم سريعًا إلى هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق المحترف التونسي فيراس العيفه.

بعد التعادل هاجم الاتحاد بكل خطوطه بحثًا عن العودة للتقدم من جديد، وتدخل حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري بتغييرات من على دكة البدلاء، كادت أن تؤتي ثمارها في الدقيقة 78 عبدما سجل البديل بنجامين بواتينج هدفًا للاتحاد بعد دقيقة واحدة من نزوله، ولكن تم إلغاءه بسبب وجود تسلل على اللاعب.

من جانبه اعتمد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني على التنظيم الدفاعي الجيد واللعب على المرتدات، للحفاظ على تعادل بطعم الفوز خاصة أمام الاتحاد في الإسكندرية، في ظل النقص العددي.

بهذا التعادل رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 13 ليقفز مركزًا واحدًا، المركز السادس بفارق نقطة واحدة أمام فاركو، فيما حصد إيسترن كومباني نقطته الثانية فقط في الموسم، حيث يبقى في المركز الأخير بتعادلين و7 هزائم.