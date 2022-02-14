أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إغلاق سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، ونقل العدد الصغير المتبقي من بعثتها الدبلوماسية في أوكرانيا "بشكل مؤقت" إلى مدينة لفيف، غربي البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن تلك الخطوة تأتي "بسبب التسارع الدرامي في تعزيز القوات الروسية" على الحدود مع أوكرانيا، مضيفا: "أمرت بتلك الإجراءات لسبب واحد هو سلامة طاقمنا، ونحث بقوة أي مواطنين أمريكيين باقين في أوكرانيا على مغادرة البلاد على الفور"، حسب ما أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.