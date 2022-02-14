دوقة كورنوال تصاب بفيروس كورونا بعد الأمير تشارلز

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أعلن قصر كلارنس هاوس أن الاختبارات أظهرت إصابة دوقة كورنوال كاميلا زوجة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن كاميلا /74 عاما/ التقطت العدوى للمرة الأولى بعد أيام من إصابة أمير ويلز بالفيروس للمرة الثانية.

وقال متحدث باسم كلارنس هاوس "جاءت نتيجة اختبارات سموها دوقة كورنوال إيجابية لكوفيد-19 وقد عزلت نفسها".

وأضاف "نواصل اتباع إرشادات الحكومة".

وقالت مصادر إن كاميلا تلقت ثلاث جرعات من التطعيم ضد كورونا.

ورفض كلارنس هاوس الادلاء بمعلومات بشأن حالة كاميلا أو ما إذا كان الأمير والدوقة معزولين معا في يوم عيد الحب. وأجرت الدوقة سلسلة من الارتباطات الخميس الماضي وهو اليوم التي تبين فيه إيجابية اختبارات تشارلز للفيروس.