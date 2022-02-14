الأهلي يهزم الطيران بدوري سيدات الكرة الطائرة

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فاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حمدي الصافي، على نظيره الطيران بنتيجة 3 - 0، في إطار الجولة الثالثة من الدور الثاني للدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 18، 25 - 6، 25 - 14"، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 42 يحتل بهم صدارة الترتيب العام، فيما توقف رصيد الطيران عند النقطة رقم 6 يحتل بهم المركز الحادي عشر.

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع نظيره الجزيرة، فيما يواجه الطيران نظيره هليوبوليس.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع ناديي الزمالك والصيد.