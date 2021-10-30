العربية: البرهان يعيد تعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع

أفادت فضائية «العربية»، في نبأ عاجل لها، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أعاد تعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع.



كان نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وجود طموح لديه من أجل حكم السودان، معقبًا: «لا أريد أن أحكم السودان إطلاقًا وكذلك المؤسسة العسكرية لا تريد أن تحكم السودان».



وقال في تصريحات تليفزيونية، في وقت سابق، إن المؤسسة العسكرية ترى بأنها الجهة التي يجب أن تحافظ عن أمن السودان والمسؤولة عن وحدته وأمنه، مؤكدًا أن القوات المسلحة مؤتمرة بأمر الشعب السوداني وتنصاع له.