وفد أممي يتفقد مناطق الزلزال في سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل وفد من الأمم المتحدة إلى محافظة إدلب؛ لتفقد المناطق التي ضربها الزلزال شمالي غرب سوريا والاطلاع على أوضاعها.

ودخل الموكب، الذي ضم 7 سيارات تحمل أعضاء الوفد صباح الثلاثاء، إلى الأرضي السورية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وذكرت المصادر، أن وفد الأمم المتحدة سيلتقي القائمين على المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني التي تساعد المتضررين من الزلزال.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال في عموم مناطق سوريا 3 آلاف و688 قتيلا، و14 ألفا و749 مصاباً أكثر من نصفهم في مناطق سيطرة المعارضة شمالي غربي سوريا.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.