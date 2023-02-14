الأهلي يفتح ملف جاكسون موليكا مجددا

فتح النادي الأهلي ملف التعاقد مع جاكسون موليكا، مهاجم بشكتاش التركي مُجددًا، تلبيةً لرغبة المدير الفني للفريق، وذلك بعد تعثر كل محاولات الأحمر في ضمه خلال الشتاء الماضي.

وأعادت إدارة التعاقدات بالأهلي بقيادة أمير توفيق، خطوط المفاوضات من جديد مع بشكتاش في الفترة الحالية، لبحث إمكانية ضم الكونغولي البالغ من العمر 23 عامًا في الصيف المقبل، وذلك بعد التأكد من حالة الفريق الشديدة لضم مهاجم أجنبي، يستطيع إنهاء الهجمات التي تُتاح له.

ويدرس الأهلي بعض العروض الجديدة التي سيتقدم بها لبشكتاش، ومنها رفع قيمة المالية للعرض إلى 5 مليون دولار للتعاقد مع موليكا، وذلك استغلالًا لحصول الفريق على 2 مليون دولار من مشاركته في كأس العالم للأندية، بالإضافة لإمكانية دخول بيرسي تاو في صفقة تبادلية، أو بيعه لأي فريق آخر، واستغلال العائد المادي من صفقته.

وأكد مسئولو الأهلي لمارسيل كولر، الذي اشتكى مرارًا وتكرارًا من كثرة إهدار الفرص السهلة، أن النادي يعمل من الآن على حسم صفقة موليكا في الصيف القادم، تلبيةً لرغبته.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع عدد من المهاجمين في الصيف الماضي، إلا أنه لم يتمكن حسم أيًا منها، ليواصل الفريق الاعتماد على الرباعي محمد شريف وشادي حسين وبيرسي تاو وبرونو سافيو.