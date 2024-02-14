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زياد كمال يبدأ التأهيل في الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 11:44 ص

خضع زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية، على هامش مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة ليفلز الودية التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، ويخوض زياد كمال برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز


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