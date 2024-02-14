أردوغان يعود إلى تركيا بعد أول زيارة لمصر منذ أكثر من 10 سنوات

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد زيارة قصيرة لمصر بحث خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي سبل دعم التعاون وآخر التطورات في غزة.

وأكد أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، أن بلاده تتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يزيد على ألف عام، معربا عن أمله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى لائق.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عددا من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين في قصر الاتحادية، كما وقعا على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

ووصل الرئيس التركي في وقت سابق اليوم إلى القاهرة، في زيارة رسمية لمصر هي الأولى منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.