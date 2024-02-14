 تايبيه: 9 طائرات عسكرية صينية تعبر خط الوسط فوق مضيق تايوان - بوابة الشروق
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تايبيه: 9 طائرات عسكرية صينية تعبر خط الوسط فوق مضيق تايوان

مقاتلات صينية
مقاتلات صينية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 5:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 5:04 م

ذكرت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، أنه تم رصد إجمالي 14 طائرة حربية وطائرات بدون طيار، أرسلها جيش التحرير الشعبي الصيني، فوق المياه بالقرب من تايوان، بعد ظهر اليوم الأربعاء، 9 منها عبرت خط الوسط بمضيق تايوان.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الـ14، التي أرسلها الجيش الصيني، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا، شملت طائرات طراز "شينيانج جيه-16" وطائرات النقل "شنشي واي-8" وطائرات بدون طيار، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وتابعت الوزارة أن من بين تلك الطائرات، تسع عبرت خط الوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، قبالة شمال وجنوب غرب البلاد، بالتزامن مع أنشطة الدوريات، التي تنفذها سفن عسكرية صينية في المناطق.

وأضافت الوزارة أنها راقبت الوضع عن كثب و"وظفت القوات المناسبة، مثل إرسال طائرات مقاتلة وسفن عسكرية وتجهيز أنظمة صواريخ ساحلية".


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