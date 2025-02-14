زاهي حواس: حتشبسوت هي أكبر مشجعات الأهلي

أعرب زاهي حواس، خبير الآثار عن سعادته لتواجده في حفل تدشين استاد الأهلي الجديد، مُشيرًا إلى أنه تم اكتشاف أن الملكة حتشبسوت هي أكبر مشجعات الأحمر.

وقال زاهي حواس في تصريحات خلال تقديمه لحفل تدشين استاد الأهلي الجديد: "مجسم كأس العالم عندما زار مصر توجه إلى الأهرامات ثم المتحف المصري الكبير، والآن في أجمل بقعة في العالم، في الأقصر".

وأضاف: "نحن سعداء باستضافة مصر لمجسم كأس العالم للأندية، ووصول الأهلي لكأس العالم للأندية.. كأس العالم من الذهب، ونحن دولة الذهب".

وتابع: "أنا أهلاوي، أعشق الأهلي، وعندما أشاهد مبارياته أشعر بالعشق.. قلت نكتة منذ فترة بأن الفراعنة أهلاوية، والجميع يتداولها الآن".

وأتم زاهي حواس تصريحاته قائلًا: "لكننا اكتشفنا بردية جديدة، وفسرها علماء الآثار بأن الملكة حتشبسوت هي أكبر مشجعات الأهلي منذ 3000 عامًا".