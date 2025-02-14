سرايا القدس: سنفرج غدا عن الأسير ألكسندر توربانوف

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، أنها ستفرج يوم غد السبت، عن الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الروسية ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى.

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: "قررنا الإفراج عن الأسير الصهيوني ألكسندر توربانوف يوم غدٍ السبت الموافق 15-02-2025م في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير إسرائيلي بوجود حالة توتر شديدة وترقب انتظاراً لإعلان حركة حماس عن قائمة الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاقهم، وسط غموض بشأن المرحلة المقبلة من صفقة التبادل.

وأكدت قطر، التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات، أن المرحلة السادسة من صفقة تبادل الأسرى ستتم في موعدها، وهو ما شددت عليه حماس أيضًا، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين يوم السبت المقبل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

لكن على الجانب الآخر، لم تؤكد إسرائيل حل الأزمة بعد، حيث نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن دفعة، غدا السبت.

وعقد نتنياهو اجتماعًا مطولًا مع مسئولين في حكومته لبحث تطورات الصفقة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عائلات الأسرى الإسرائيليين تعيش "توترًا قياسيًا"، في انتظار قائمة الأسرى المتوقع الإفراج عنهم خلال الساعات الـ24 المقبلة، دون أي إعلان رسمي حتى الآن عن استمرار الصفقة أو عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.