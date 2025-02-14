 جيروزاليم بوست: إسرائيل ترفض مقترحا فرنسيا للانسحاب من جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيروزاليم بوست: إسرائيل ترفض مقترحا فرنسيا للانسحاب من جنوب لبنان


نشر في: الجمعة 14 فبراير 2025 - 7:03 م | آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2025 - 7:03 م

قال مصدر إسرائيلي، الجمعة، إن تل أبيب رفضت مقترحاً فرنسياً ينص على خروج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأوضحت الصحيفة أن المقترح الفرنسي كان ينص على حلول قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، والتي تضم قوات فرنسية أيضاً، محل القوات الإسرائيلية في نقاط رئيسية جنوبي لبنان، بحسب موقع "الشرق" الاخباري.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، الأربعاء، بقاء قواته في جنوب لبنان بعد "تمديد فترة تطبيق" اتفاق وقف إطلاق النار، فيما نفت الرئاسة اللبنانية حصول أي اتفاق، وشددت على الانسحاب ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر الماضي، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وإبعاد جماعة "حزب الله" عن المنطقة مع انتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً. وتم تمديد الاتفاق حتى 18 فبراير الجاري.

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