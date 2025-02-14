نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية "بفيسبوك" صور من شخصية اعتماد الهواري التي ستلعبها في مسلسل "سيد الناس" والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكتبت إلهام شاهين تعليقًا على الصور: "انتظروا اعتماد الهواري في رمضان 2025 على شاهد وmbc مصر و mbc1 و mbc العراق".

وتدور أحداث المسلسل حول انقلاب حياة "جارحي" تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

المسلسل إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، وخالد الصاوي، وعماد زيادة، وأحمد فهيم، وأحمد رزق، وياسين السقا، وطارق النهري، ونشوى مصطفى، ومنة فضالي، وصلاح عبدالله، وسلوى عثمان، ورنا رئيس، وإنجي المقدم، وأحمد زاهر، وبشرى، وريم مصطفى، ومحمود قابيل، وجوري بكر.