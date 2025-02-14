تخوض المطربة الشابة علياء صبحي أول تجربة درامية لها، من خلال مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" أمام الفنان عمرو سعد، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويجمع عددا من النجوم ويحمل العديد من المفاجآت.

يأتي ذلك بعد تقديمها دويتو مع الفنان تامر حسني في أغنية "اطمن"، التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وقالت علياء صبحي، إنها تقدم دورا مميزا ومؤثرا من خلال "سيد الناس"، لأنها تتطلع إلى إثبات موهبتها والتفوق في مجال الدراما كما فعلت في عالم الغناء.

مسلسل "سيد الناس" تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، أسما سليمان، وغيرهم.

جدير بالذكر أن المطربة علياء صبحي حققت نجاحا فى عالم الغناء مثل أغنية "بطلنا" والتي حققت مشاهدات كبيرة، وأغنية "روق علينا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل، في أول تجربة إخراجية لها في عالم الفيديو كليب.