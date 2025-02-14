مقتل 6 أشخاص في حريق نشب في مدينة بوسان الكورية الجنوبية

ذكر مسؤولو إطفاء أن حريقا نشب في موقع بناء منتجع في مدينة بوسان الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وتمكن المسؤولون من إجلاء حوالي 100 عامل من الموقع وكان حوالي 90 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق الذي اندلع في حوالي الساعة العاشرة و20 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، طبقا لما ذكرته وكالة الإطفاء في مدينة بوسان. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك عمال مازالوا محاصرين في داخل الموقع أم لا.

وأضافت الوكالة أنه تم نقل ستة أشخاص إلى المستشفيات ، بعد إصابتهم بسكتة قلبية وتم الإعلان عن وفاتهم لاحقا وتعرض سبعة أشخاص آخرين لإصابات طفيفة.

كان مسؤولو خفر السواحل قد أعلنوا عن اشتعال النار في قارب صيد يزن 34 طنا في مياه قريبة من منطقة بوان /204 كم جنوب غرب سول/ صباح أمس الخميس.

وقالوا إنه تم إنقاذ خمسة من أفراد الطاقم بمساعدة قوارب الصيد القريبة.

كما تم الدفع بفرق إطفاء إلى مكان الحادث لإخماد الحريق.