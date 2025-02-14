مودي يلتقي ترامب في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين أمريكا والهند

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي كال الثناء عليه في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الإدارة الجديدة على دول أخرى في أول أسابيعها.

وتبادل ترامب ومودي التحية بالعناق في ردهة الجناح الغربي قبل الاجتماع في المكتب البيضاوي بعد الظهر. ووصف ترامب مودي بـ"الصديق العظيم" بعد ساعات من توقيعه أمرا بزيادة الرسوم الجمركية لتتناسب مع معدلات الضرائب التي تفرضها الدول الأخرى على الواردات، مما يؤثر على شركاء أمريكا التجاريين حول العالم، بما في ذلك الهند.

وقال ترامب: "لدينا صداقة رائعة، هو وأنا وبلدينا، وأعتقد أنها ستصبح أقوى".

ويعد مودي قوميا وقضى وقته قبل وصوله إلى واشنطن بالحديث عن علاقته الوثيقة مع ترامب خلال ولايته الأولى، في الوقت الذي هنأه فيه بالعودة إلى البيت الأبيض.

ويسعى الزعيم الهندي إلى تحسين العلاقات مع واشنطن والغرب عموما، والتي شابها الفتور في الآونة الأخيرة بعد أن رفض مودي إدانة روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مودي قبل مغادرة بلاده متجها إلى واشنطن إن الزيارة ستكون فرصة "لتقوية شراكتنا" في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا والتجارة والدفاع والطاقة.