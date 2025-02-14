تقرير: توتر إسرائيلي قبيل تسلم قائمة الأسرى من حماس

أفاد تقرير إسرائيلي بوجود حالة توتر شديدة وترقب انتظارا لإعلان حركة حماس عن قائمة الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاقهم، غدا السبت، وسط غموض بشأن المرحلة المقبلة من صفقة التبادل.

وأكدت قطر، التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات، أن المرحلة السادسة من صفقة تبادل الأسرى ستتم في موعدها، وهو ما شددت عليه حماس أيضًا، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين يوم السبت المقبل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

لكن على الجانب الآخر، لم تؤكد إسرائيل حل الأزمة بعد، حيث نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن دفعة، غدا السبت.

وعقد نتنياهو اجتماعًا مطولًا مع مسئولين في حكومته لبحث تطورات الصفقة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عائلات الأسرى الإسرائيليين تعيش "توترًا قياسيًا"، في انتظار قائمة الأسرى المتوقع الإفراج عنهم خلال الساعات الـ24 المقبلة، دون أي إعلان رسمي حتى الآن عن استمرار الصفقة أو عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.

في غضون ذلك، عقد نتنياهو اجتماعًا لتقييم الوضع استمر لأكثر من ست ساعات، تزامنًا مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية باستئناف الحرب على غزة.

كما عزز الجيش الإسرائيلي قواته في الجنوب، في مؤشر على احتمال التصعيد العسكري إذا لم يتم تنفيذ الصفقة كما هو مخطط.

وعلى خلفية ضغوط اليمين الإسرائيلي، أرسل نتنياهو رسائل غامضة حول عدد الأسرى الذين تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم، بينما يبدو أنه يدرك ويوافق على أن ثلاثة فقط سيتم إطلاق سراحهم وفقًا للاتفاق المسبق.

وأفادت مصادر مطلعة بأن حماس وافقت على الإفراج عن الرهائن بعد تلقيها ضمانات بإدخال الكرفانات والمعدات الطبية إلى قطاع غزة.

وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، كان من المقرر إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف كرفان إلى القطاع.