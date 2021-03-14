محافظ الغربية يتابع تنفيذ مبادرة صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاجتماع التنسيقي لمبادرة "صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة" والتي يتم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين محافظة الغربية ووزارة البيئة.

وتم عقد اجتماع برئاسة مركز المحلة الكبرى بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة مدينة المحلة الكبرى، المهندس طارق صلاح منسق الدعم المؤسسي لمشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، والدكتور أشرف أبو الفتوح رئيس جهاز شئون البيئة بطنطا، وعبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني لمحافظ الغربية وأصحاب المصانع بقرية صفط تراب.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الأوضاع البيئية لتلك المصانع والآليات المناسبة لجعل تلك المصانع متوافقة بيئيا من خلال البرامج التمويلية المقدمة من الدولة، حيث إن المشروع سيقدم دعما فنيا وماليا لتلك المنشآت وفقا للضوابط القانونية وتحفيزا لأصحاب المنشآت الصناعية على الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية.