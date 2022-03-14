أوكرانيا: مقتل أكثر من 2500 مدني في ماريوبول المحاصرة من الجيش الروسي

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، مقتل أكثر من 2500 مدني في مدينة ماريوبول المحاصرة من قبل الجيش الروسي الذي يشن هجومًا على البلاد منذ 19 يومًا.

وقال أوليكسي أريستوفيتش كبير مستشاري مكتب الرئاسة الأوكرانية، في حديثه لقناة تلفزيونية، إن التوتر مستمر في ماريوبول، وأوضح أنّ الجيش الأوكراني أحبط هجمات القوات الروسية ومحاولات السيطرة على المدينة.

واتهم المسؤول الأوكراني القوات الروسية باستهداف المدنيين لعجزها عن السيطرة على المدينة، وتابع: "الروس يريدون محو المدينة من على وجه الأرض".

وأفاد بأنه وبحسب بيانات المسؤولين المحليين في المدينة، لقي أكثر من ألفين و500 مدني مصرعهم جراء هجمات القوات الروسية.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.