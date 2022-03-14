روسيا: لا يوجد سبب لإرسال قوات حفظ سلام أممية إلى أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد سبب لإرسال قوات حفظ سلام تابعة لهيئة الأمم المتحدة إلى أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام عن مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية بيوتر إيليتشيف، قوله إنّ إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى أوكرانيا ليس مطروحا على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أية منصات دولية أخرى، مشيرا أن الوضع الراهن في أوكرانيا "يخضع للسيطرة الكاملة للجيش الروسي"، وفق تعبيره.

وأضاف أن تسوية الوضع في الأزمة الأوكرانية يعتمد على استعداد الجانب الأوكراني للبحث عن حلول وسط".

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.