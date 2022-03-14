قال الإعلامي عمرو أديب، إن أغلب الناس في مصر متفهمون الزيادة في الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة انخفاض الأسعار عند الانخفاض مثلما يحدث العكس.

وتساءل أديب، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد: «عندما تبدأ الأمور في الهدوء والاستقرار بعض الشيء، لماذا لا تنزل الأسعار؟»، قائلا: «ده اللغز المصري اللي مش موجود في أي حتة: اللي بيطلع مبينزلش».

وأضاف: «لما ألقى سعر المكرونة والدقيق زاد عشان القمح موافق بس لما ينزل يبقى الأسعار لازم تنزل.. مفيش حاجة اسمها طلع ومش نازل تاني»، متابعًا: «متتعبوش نفسكو في يفط، لا أنا عاوز من الدولة تسعيرة استرشادية ولا تسعيرة جبرية أنا عاوزك تضرب بيد من حديد على الاحتكار».

وطالب الدولة بالتحاور مع التجار حول الأسعار، معقبًا: «ده العالم كله كده، عاوزين كده عاوزين، مش عاوزين يبقى ده اللي بيستغل قوت الناس وشرعا حرام وفي القانون إجرام»، بحسب تعبيره.

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