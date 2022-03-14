 مقتل 15 شخصا على الأقل في هجوم على حافلة في بوركينا فاسو - بوابة الشروق
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مقتل 15 شخصا على الأقل في هجوم على حافلة في بوركينا فاسو

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 10:31 م | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 10:31 م

لقي 15 شخصا حتفهم، من بينهم 13 شرطيا ومدنيان، بعدما انفجر لغم ارضي في حافلتهم الصغيرة مطلع هذا الأسبوع، وفقا لبيان للجيش في بوركينا فاسو اليوم الاثنين.

وقع الحادث بالقرب من قرية "تاباركو" الشمالية أمس الأحد. وبعد الانفجار تعرضت الحافلة لهجوم من مسلحين مجهولين، مما أسفر عن إصابة خمسة من عناصر الشرطة.

وتعاني بوركينا فاسو، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، من أزمة إنسانية حادة منذ عام 2019. وتنشط جماعات مسلحة، يدين بعضها بالولاء لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة الإرهابيين في بوركينا فاسو وكذلك في مالي والنيجر المجاورتين.


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