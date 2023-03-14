السعيد: 30% نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميّز الحكومي بفئاتها المختلفة

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية 2022، واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، تم إطلاق "جائزة التميّز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة من فئات جوائز التميّز المؤسسي

جاء ذلك خلال احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية والهيئات القضائية ورؤساء الجامعات.

وأوضحت أن هذه الجائزة تأتي لتعزيز خَلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الإعاقة، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات، أخذًا في الاعتبار أن نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميّز الحكومي بفئاتها المختلفة بَلغت نحو 30% من الفائزين، حيث تُمنَح جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة للمؤسسات بالأخص للوزارات والمحافظات والجامعات التي تُراعي عدداً من المعايير أبرزها الاستثمار في رأس المال البشري للمؤسسة من خلال صياغة وتنفيذ الخطط الخاصة بتكافؤ الفرص وبناء القدرات والتطوير الوظيفي، علاوة على إدخال عدد من المُمكِنات التي تدعم تكافؤ الفرص، مثل نشر الوعي والتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى استدامة الجهود من خلال وجود دعم من قيادة المؤسسة.

وتوجهت السعيد بالشكر للمجلس القومي للمرأة وشركاء التنمية الذين تعاونوا مع الوزارة في تصميم دليل جائزة تكافؤ الفرص وصياغة معايير الاختيار وتنفيذ برامج بناء القدرات، مما ساهم في تحسين قدرة المؤسسات وتشجيعها للتقدّم للمسابقة، حيث تَقدَّم نحو 71 مؤسسة لجائزة تكافؤ الفرص في دورتها الأولى.