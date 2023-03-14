بيكيه يعلق على اتهام برشلونة بالفساد التحكيمي

علق الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة السابق على اتهام النادي بالفساد التحكيمي في الفضية المعرفة إعلاميا باسم قضية نيجريرا.

وقال بيكيه في تصريحات لإذاعة «راك 1» الإسبانية إنه من الممكن أن يضع يديه في النار إذا تم إثبات أن برشلونة يدفع للحكام وفي حال رغبة شراء حكم فالأمر سيكون سهلا عن طريق إعطائه مظروفا باللون الأسود به أموال ولا تريد أن تذهب إلى نائب رئيس لجنة الحكما للقيام بهذا لأن هذا الأمر ليس منطقيا.

وأضاف:" برشلونة يتعرض مؤخرا للمؤامرات والحملات ولم نعتمد على الحكام في هذا العصر، وفزنا بالألقاب والمباريات بسبب تفوقنا ويمكنهم مراجعة كل شيء".

وأكمل:" صحيح ـن النيابة تدخلت في هذه القضية، لكن أنا أثق في برشلونة، وليست لدي أي علاقة مع نيجريرا أو نجله".

وعن موقف ريال مدريد في تلك القضية، أتم بيكيه تصريحاته قائلا:" هم الفريق الوحيد في البداية الذي لم ينقلبوا علينا، لكن أعتقد أنهم تعرضوا لمزيد من الضغوطات".

واتهم القضاء الإسباني نادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا بـ"الفساد"، "إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكتالوني لنيجريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة يوم الجمعة الماضية.

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.