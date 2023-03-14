 تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر في البحر المتوسط - بوابة الشروق
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تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر في البحر المتوسط

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 8:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 8:51 م

أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر في البحر المتوسط.

وأوضحت السلطات التركية - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - أن الهزة كانت بعمق 4.22 كيلومتر عن سطح الأرض، وهو ما يعني أنها كانت قريبة جدا من سطح الأرض.

وفي وقت سابق، تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال عنيف تراوحت قوته بين 7.7 و7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا هائلا.


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