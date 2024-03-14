 بريطانيا تعزز دعمها الأمني لجزر تركس وكايكوس ردا على التهديدات المتزايدة في هايتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا تعزز دعمها الأمني لجزر تركس وكايكوس ردا على التهديدات المتزايدة في هايتي

لندن - واس
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 7:13 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 7:13 م
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم، عن تعزيز دعمها لجزر تركس وكايكوس - وهو إقليم بريطاني فيما وراء البحار يقع على بعد أقل من 200 ميل من ساحل هايتي - رداً على التهديدات المتزايدة من عنف العصابات والهجرة غير الشرعية من هايتي.

وكشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عن حزمة أمنية جديدة تشمل توفير معدات لقوة الشرطة الملكية بجزر تركس وكايكوس، إضافة إلى تحديثات أمنية على الحدود وأجهزة استشعار ساحلية.

وأشار كاميرون إلى أن هذا التعزيز يبنى على المساعدة القائمة من المملكة المتحدة لمكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية، مؤكداً أهمية الأمن والاستقرار لشعب جزر تركس وكايكوس في أعقاب الوضع المتدهور في هايتي.

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