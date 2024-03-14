يحتل الباعة الجائلون منطقة مسجد السيد البدوي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية بأكملها، حتى تحولت المنطقة إلى مكان غير مسموح تماما بالمرور فيه؛ مما جعل الوصول إلى المسجد أمرا مستحيلا.

وقال المهندس حلمي رمضان، من ساكني المنطقة، إن ما يحدث غير طبيعي من احتلال للشوارع وغلقها من الـ7 صباحا وحتى منتصف الليل، إضافة إلى الإزعاج الشديد باستخدام مكبرات الصوت المبالغ فيها، والتي تبدأ بقراءة القرآن صباحا بأعلى صوت، ثم النداء على البضائع بشكل يثير الأعصاب ولا يراعي المرضى وكبار السن أو حتى الطلاب.

وأشار أحد المواطنين -رفض ذكر اسمه خوفا من الباعة- إلي أن حياتنا تحولت الي جحيم، وخسر أصحاب المحلات المرخصة خسائر فادحة في الوقت الذي يحتل الباعة الشارع طولا وعرضا بلا رقيب.

وقال "محمد.ا": "إن شرطة النجدة أكدت لنا عند الاتصال بها أنها غير مختصة بذلك، والاختصاص يقع عند شرطة المرافق وقسم أول طنطا"، مؤكدا أن المسجد أصبح محاصرا من الباعة في شكل بعيد تماما عن الحضارة والتنظيم علاوة على التلوث السمعي الذي نعيش فيه.

من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لـ"الشروق"، أنه أعطى تعليمات مشددة لشن حملات يومية على جميع الأماكن لإزالة الإشغالات والتعامل معها على الفور للسماح للمواطنين بالعبور الآمن وتيسير الحركة المرورية دون وجود عوائق.

وأضاف المحافظ أنه يتلقى تقارير يومية عن إزالة الإشغالات في الوقت الذي يفاجئ هو بنفسه بعض الأسواق والأماكن الحيوية ويزيل الإشغالات بنفسه أو يأمر بإزالتها.